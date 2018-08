Calabria. Escursionisti travolti da un torrente. 11 morti

Un mostro d'acqua, improvviso e devastante che ha portato con sé morte e disperazione. Così superstiti e soccorritori raccontano quanto è accaduto ieri pomeriggio nelle gole del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, in provincia di Cosenza.



L'ondata ha sorpreso un gruppo di escursionisti, alcuni dei quali sono riusciti a mettersi in salvo. Altri invece non ce l'hanno fatta, i morti accertati al momento sono 11.



In corso la ricerca dei dispersi, partita ieri pomeriggio e proseguita per tutta la notte con elicotteri e sommozzatori. Sono almeno 5 le persone che mancano ancora all'appello.