Doppia evasione, si esclude ipotesi complice

I due probabilmente già fuori confine poche ore dopo la fuga, difficile il collegamento con auto rubata

Potrebbero essere usciti dal confine di San Marino già qualche ora dopo la fuga Albano Ahmetovic ed Achille Lia i due detenuti evasi nel primo pomeriggio di domenica dal carcere dei Cappuccini. Si tende ad escludere pertanto, per il momento quantomeno, il collegamento con la Panda rubata a Casole all'alba di ieri. Le ricerche comunque proseguono, sia in territorio che nelle zone limitrofe, con stretta collaborazione tra Gendarmeria, Carabinieri e Polizia.



Il rango di pericolosità dei due non è elevato: su Achille Lia (arrestato ad aprile dalla Guardia di Rocca), pendeva un mandato d'arresto per furto, stesso motivo per cui Albano Ahmetovic- vecchia conoscenza delle forze dell'ordine italiane- è stato arrestato a San Marino il giorno di Ferragosto. Il giovane bosniaco, evaso anche dai domiciliari in Italia, ha una lunga lista di precedenti: oltre al furto, minacce e porto abusivo d'armi, può contare su una fitta rete familiare ma si esclude che i due abbiano agito con la collaborazione di un complice.



Nei campi rom le ricerche proseguono. A San Marino gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere al confine ma anche quelle in centro