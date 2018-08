Terremoto nella notte a Reggio Emilia. Il sisma raggiunge magnitudo 3.9

La terra torna a tremare anche in Molise

Notte di paura in Emilia. Stanotte due scosse sono state avvertite, con la prima, la più forte che ha raggiunto magnitudo 3.9.



L'epicentro vicino a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, a 9 km di profondità. La scossa si è avvertita alle 2:33 a Reggio Emilia, ma anche a Mantova, Correggio Suzzara, Parma, Modena, ma anche in Veneto e in Lombardia.



Dopo la prima scossa ne è seguita una seconda di intensità minore. Anche se sui social sono arrivate reazioni preoccupate dagli abitanti delle zone, non si rilevano danni a cose o persone.



La terra è tornata a tremare anche in Molise stanotte, dopo le scosse forti della scorsa settimana. Il sisma alle 00:17 ha raggiunto nella stessa zona magnitudo 3.2.