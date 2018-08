Evasione dal carcere, il Ten. Colonnello Sergi: "Li prenderemo"

Il Comandante del Reparto Operativo dei carabinieri di Rimini si dichiara fiducioso

L'evasione dal carcere dei Cappuccini: proseguono le ricerche, anche in territorio italiano dove si presume si trovino il bosniaco Albano Ahmetovic ed Achille Lia. “Si stanno nascondendo ma siamo positivi. Li troveremo” dichiara, fiducioso, il Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Rimini, il tenente colonnello Antonio Sergi. Ahmetovic è ricercato in Italia anche per essere evaso dagli arresti domiciliari e in caso di cattura verrebbe subito incarcerato. L'altro evaso, il calabrese Achille Lia, non ha invece pendenze in Italia ma se individuato potrebbe essere comunque fermato.