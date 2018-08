San Marino. Incidente alla rotonda dell'Ospedale. 16enne su una vespa si scontra contro un'auto

Incidente a San Marino nella rotonda nei pressi dell'Ospedale, fra Via Ca' dei lunghi e Strada Nona Gualdaria.



Una motociclista di 16 anni a bordo di una vespa Piaggio è andato contro un'auto e si è ribaltata a terra. Trasportata al pronto soccorso, alla ragazza sono state riscontrate delle abrasioni guaribili in quattro giorni.



La Gendarmeria sul posto ha chiuso la strada per effettuare i rilievi.