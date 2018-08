Rimini: incidente in Via Tonale, motociclista finisce contro un palo della segnaletica. È grave

Brutto incidente poco fa a Rimini, in via Tonale. Un 40enne in sella ad una moto proveniva - sembra ad alta velocità - dalla Statale in direzione mare quando per cause in corso di accertamento ha urtato un'auto in sosta, finendo poi contro un palo della segnaletica. L'uomo è rimasto a terra, le sue condizioni sono subito apparse gravi. Sul posto i sanitari del 118 che, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato nella vicina area eliporto della Fiera per il trasferimento in elicottero verso l'Ospedale Bufalini di Cesena.