Rimini. Motoscafo con quattro persone a bordo rischia di affondare. Salvati dalla Polizia

Momenti di paura per quattro diportisti, due uomini e due donne, partiti dal molo di Rimini questa mattina.



Durante il loro giro in mare il motore del motoscafo di sei metri su cui si trovavano a bordo si è improvvisamente fermato. Il mezzo ha iniziato improvvisamente ad imbarcare acqua e in preda al panico il gruppo ha iniziato a lanciare grida d'aiuto.



Fortunatamente la Squadra Nautica della Polizia di Stato transitava da quelel parti e udendo le urla, sono prontamente intervenuti con due aquascooter. Dopo aver tratto in salvo le due donne trasportandole a riva sono tornati indietro e hanno agganciato il natante fino al porto. Il tutto è finito bene, con i ringraziamenti da parte dell'equipaggio alla Polizia per il pronto intervento.