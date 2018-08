Truffa delle 'case vacanza fantasma': 8 denunciati dai Carabinieri

Ennesima truffa delle 'case vacanza fantasma' scoperta dai carabinieri di Riccione e Cattolica (Rimini) che hanno denunciato otto persone, individuate come responsabili di inserzioni su internet che pubblicizzavano appartamenti estivi a prezzi stracciati. Il cliente, versando una caparra di 200 o 300 euro, si aggiudicava anche una villetta per l'estate, per poi arrivare in Riviera e scoprire che era stato truffato. Le case pubblicizzate e vendute su internet erano anche appartamenti di lusso, affittati, appunto, a prezzi concorrenziali.