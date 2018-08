Atti osceni: arrestato 65enne, praticava autoerotismo affacciato alla spiaggia

Sull'arenile c'erano anche minorenni

Arrestato dai Carabinieri di Riccione un pesarese 65enne per atti osceni in luogo pubblico dove c'erano anche minorenni.



Ieri, in pieno giorno, è stato notato mentre praticava autoerotismo, affacciato sulla spiaggia da una finestra dell'ex colonia Enel. Sull'arenile, in quel momento – erano le 15 circa – era pieno di bagnanti, compresi molti bambini e a chiamare i Carabinieri sono stati alcuni genitori.



All'arrivo delle forze dell'ordine il 65enne originario del pesarese e senza fissa dimora ha tentato inutilmente di scappare e una volta catturato ha negato gli addebiti, ma diversi testimoni l'hanno riconosciuto e sono scattate le manette per atti osceni in flagranza di reato, di fronte anche a minorenni.



Nel video l'intervista al Capitano Marco Califano, Comandate carabinieri di Riccione