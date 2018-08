Preso Achille Lia, subito rilasciato

Achille Lia, uno dei due evasi dal carcere di San Marino, è stato fermato ieri sera dalla Polizia di Forlì, ma una volta identificato è stato rilasciato.



Quando è stato fermato Achille Lia - 50 anni di origine calabrese che da tempo vive a Forlì – si trovava a casa di un amico. La Polizia di Stato, dopo averlo identificato, a tarda notte non ha potuto far altro che rilasciarlo, “in perfetta aderenza – fanno sapere i suoi avvocati Rossano Fabbri e Massimiliano Giacumbo – con la convenzione di buon vicinato tra Italia e San Marino. L'estradizione richiesta dalle autorità sammarinesi, per l'evasione dal carcere, non è ancora stata perfezionata e Achille Lia oltreconfine non può essere arrestato perchè non ha alcuna pendenza penale. I suoi avvocati fanno sapere che era sua intenzione consegnarsi questa mattina spontaneamente alle autorità italiane ma è stato, per così dire, anticipato dalla Polizia. Lia – precisano i suoi legali con un comunicato – non mancherà di spiegare le ragioni del suo gesto e si opporrà all'estradizione in ogni sede giurisdizionale competente, privilegiando al limite scontare il residuo della pena “sammarinese” nel suo paese d'origine.



l.s.