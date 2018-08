Incidente in moto a Domagnano: 25enne in terapia intensiva

Un 25enne residente a San Marino è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Stato dopo un incidente stradale avvenuto questa mattina, dopo le 6,30, a Domagnano, in via XXV marzo, all'altezza dello Smoll. Il giovane era in sella ad una Kawasaki quando è avvenuto il sinistro. Ora è in prognosi riservata. A causa dell'incidente ha riportato diverse fratture al bacino e alla gamba.



mt