È morto il partigiano di Rimini

È morto il partigiano Duilio Paesani. Era nato a Trarivi di Montescudo nel 1925. A darne la notizia è l'Anpi riminese che ha ricordato come Paesani, a 17 anni, ricevuta la cartolina precetto della repubblica di Salò, si era dato alla macchia raggiungendo l'VIII Brigata, dove aveva militato con Adelio Pagliarani. Rientrato a Trarivi dopo il passaggio del fronte, aveva trovato distrutta la casa dei genitori, coi quali si trasferirà poi a Rimini. Il 25 aprile 2016, assieme ad altri 23 fra Partigiani, ex internati nei lager ed ex combattenti delle Forze Armate era stato insignito della 'Medaglia della Liberazione' su iniziativa del Ministero della Difesa. Il funerale si terrà domani alle 10 nella chiesa di Regina Pacis a Rimini.