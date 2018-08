Rimini. Bagnino intima di sospendere la pesca alle meduse e viene preso a badilate

Un ragazzo a Rimini ieri aveva violato il divieto di pesca delle meduse, catturandone una decina.



Quando il bagnino se ne è accorto è intervenuto, liberandole nel mare e rimproverandolo. A quel punto è arrivato il padre del giovane, un riminese di 37 anni che, dopo avergli intimato di farsi i fatti suoi, ha con la paletta del ferro in punta di ferro ha prima tentato di uccidere le meduse, poi ha preso a badilate in testa il bagnino.



Padre e figlio sono poi fuggiti, ma alcuni testimoni hanno preso il numero di targa del loro veicolo, permettendo alla Polizia di rintracciarli. Per il 37 enne una denuncia per lesioni, mentre per il bagnino finito al pronto soccorso una prognosi di otto giorni.