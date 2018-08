Alcol a minori, chiuso Minimarket a Rimini

Chiuso il Minimarket di via Regina Margherita a Rimini sorpreso per due volte a vendere bevande alcoliche a minorenni. La Prefettura, accogliendo a richiesta del Comando della Polizia locale di Rimini dell’applicazione delle pene accessorie massime, ha disposto 30 giorni di chiusura. Cinque, dall'inizio dell'estate, i minimarket chiusi in seguito alle verifiche della Polizia Municipale. I controlli proseguiranno la prossima settimana.