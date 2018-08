Rimini: clochard ferito, si pensa a pestaggio ma era caduto da solo

Nei giorni scorsi un uomo - rumeno di 56 anni, visibilmente ubriaco - era stato trasportato in pronto soccorso dell'ospedale di Rimini da un'ambulanza del 118 col naso rotto, un trauma toracico e emorragia interna. I sanitari hanno subito pensato che fosse stato malmenato, ma le indagini della polizia di Stato, coordinate dal pm Davide Ercolani, hanno appurato che il clochard si era ferito da solo cadendo a terra a causa dell'ubriachezza.



Le immagini delle telecamere di sicurezza di piazza Cavour e davanti al pronto soccorso da cui il 56enne si era allontanato volontariamente dopo l'accesso con ambulanza ieri pomeriggio, acquisite dalla squadra mobile su richiesta della Procura, hanno mostrato cadute accidentali.



L'uomo, ubriaco, si è dunque fatto male cadendo in piazza Cavour sbattendo, a peso morto e frontalmente, la testa a terra. Soccorso, è stato portato in ospedale dove i medici hanno iniziato la diagnosi, quando a un certo punto il romeno si è alzato dalla barella e si è allontanato. Poi si è seduto in una rotonda nei pressi del Pronto soccorso, dove le telecamere di sicurezza lo hanno visto cadere nuovamente a terra, svenuto. A quel punto è stato riportato in ospedale, ma le sue condizioni sono gravi tanto da essere trasferito al Bufalini di Cesena.