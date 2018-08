Social: mucca in fuga a Lesignano fra campi e strade

A proposito di evasioni, sul web circola in queste ore la notizia di una mucca in fuga, al momento vagante fra "giardini, campi e strade", in zona Lesignano. A comunicarlo sul gruppo pubblico di facebook "Segnalazioni Viabilita' San Marino", un utente che ha altresì raccomandato attenzione, precisando che l'animale - dopo aver scavalcato una recinzione - stava attraversando il campo in direzione della galleria del parco Laiala.