Controesodo di fine agosto: disagi e alcuni gravi incidenti sulle strade italiane

Giornata complicata, oggi, su strade ed autostrade italiane, per il controesodo di fine agosto. Milioni le persone in viaggio, di ritorno dalle località di villeggiatura. E purtroppo non sono mancati gravi incidenti. A Messina due persone sono morte, ed altre due sono rimaste ferite, in un sinistro sulla statale 185. Incidente mortale anche in Sardegna. Mentre a Sirolo, nell'Anconetano, un anziano è rimasto gravemente ferito in un frontale, contro un'auto sulla quale viaggiavano 5 ragazzi.