Rimini: due allievi poliziotti indagati per violenza sessuale ai danni di turista tedesca

La città, esattamente un anno fa, veniva scossa da quella che poi sarebbe stata definita la “notte degli stupri”

Lo stupro – ai danni di una giovane turista tedesca - sarebbe avvenuto ieri, nel tardo pomeriggio, nella stanza di un ostello per la gioventù di Via Siracusa. L'uso del condizionale è d'obbligo poiché gli accertamenti – coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani - sono appena iniziati. Indagati, con la gravissima accusa di violenza sessuale di gruppo, un 21enne e un 23enne. A rendere ancor più fosco il quadro, il fatto che i 2 fossero studenti della Scuola per allievi agenti di Polizia di Brescia; ovviamente è già stata attivata, per loro, la procedura di sospensione. La turista avrebbe raccontato tutto alle due amiche con cui era in vacanza, e poi al titolare della struttura ricettiva, che aveva subito chiamato la Polizia. Sul posto, intorno alle 18, erano intervenuti gli agenti della Squadra Mobile per identificare i due ragazzi italiani, e subito dopo i Poliziotti della Scientifica, per un sopralluogo nella camera dove sarebbe avvenuto lo stupro. Stando a quanto ricostruito, il gruppo di ragazzi - le tre amiche tedesche e gli italiani -, si sarebbero conosciuti nell'ostello dove alloggiavano. Secondo fonti di stampa la vittima sarebbe stata accompagnata in Ospedale, da personale della Questura, intorno alle 23, e i sanitari avrebbero accertato lo stupro, senza rilevare – tuttavia – ulteriori lesioni. Gli accertamenti della Polizia di Stato si sono poi prolungati fino a tarda notte, alla presenza del PM riminese, per sentire vittima e testimoni. Per la città un altro colpo durissimo; lo scorso anno, infatti, proprio nella notte tra il 25 e il 26 agosto, 3 minorenni – 2 fratelli marocchini ed un nigeriano -, e il ventenne congolese Guerlin Butungu, aggredirono una coppia di polacchi in vacanza a Miramare, violentando la giovane e picchiando il ragazzo; per poi abusare anche di una trans peruviana. Fu la famigerata “notte degli stupri”: un orrore che sconvolse l'intero Paese. L'Amministrazione Comunale auspica sia fatta in tempi rapidi piena luce sulla presunta violenza sessuale di ieri. “Qualora i riscontri degli investigatori confermassero le prime ipotesi – si legge in una nota -, il Comune di Rimini, dando voce alla sensibilità dell'intera comunità riminese così come avvenuto per casi analoghi in passato, si costituirà parte civile nei confronti dei responsabili”.