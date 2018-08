Stati Uniti: morto il senatore repubblicano John McCain

Il senatore repubblicano John McCain è morto all'età di 81 anni. Combatteva da tempo contro un aggressivo tumore maligno al cervello e aveva annunciato lo scorso venerdì di aver sospeso le cure. Il presidente americano, Donald Trump, ha espresso il proprio 'affetto e più profondo rispetto alla famiglia'.



My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!