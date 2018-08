Auto cappottata a Cesena, a perdere la vita un 19enne

Un ragazzo di 19 anni, Marco Ugolini di Santa Maria Nuova, ha perso la vita questa notte, poco dopo la mezzanotte mentre si trovava a bordo di una Ford Fiesta, nel posto davanti del passeggero. Il giovane viaggiava insieme a quattro amici. In un primo momento si era appreso che il posto su cui sedeva fosse quello del guidatore.



L'incidente mortale è avvenuto in via Montebellino a San Carlo di Cesena: secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri la vettura nell'affrontare una curva a destra è uscita di strada, è finita dall'altra parte della via, ha sbattuto contro un albero si è rovesciata terminando la corsa nel fosso. Marco Ugolini è deceduto sul colpo, illesi i compagni di viaggio. Sul posto oltre ai sanitari del 118 e ai Carabinieri sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.