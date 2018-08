Rimini: emergono nuovi particolari del presunto stupro ai danni della turista tedesca

Sconcerto ed inquietudine, a Rimini, all'indomani della notizia della presunta violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista tedesca 19enne, in vacanza in Riviera insieme a 2 amiche. Tutto ciò ad un anno esatto dalla famigerata “notte degli stupri” di Miramare.



Indagati, come è noto, 2 studenti della scuola per allievi agenti di Polizia di Brescia, per i quali è già stata avviata la procedura di sospensione. Qualora dovessero essere accertate le responsabilità, potrebbero essere destituiti, espulsi dalla scuola e non prendere mai servizio. Intanto, con il passare delle ore, emergono nuovi particolari della vicenda. La giovane vittima ha raccontato di essere entrata nella stanza degli italiani – nell'ostello di Via Siracusa - per bere qualcosa, accompagnata da due amiche. In seguito queste avrebbero lasciato la camera, mentre la 19enne si sarebbe trattenuta con i due allievi della scuola di Polizia, che l'avrebbero costretta ad un rapporto sessuale a tre. “Hanno fatto a turno per abusare di me”, avrebbe detto agli inquirenti. A quanto pare non sarebbe stata ubriaca, anche se aveva bevuto alcolici. Una volta dato l'allarme, la giovane è stata accompagnata dagli agenti della Questura in pronto soccorso, dove i medici hanno rilevato particolari compatibili con il suo racconto. I due ragazzi italiani, e le amiche tedesche, questa mattina hanno lasciato Rimini facendo rientro a casa.