Sogliano: incidente sul lavoro, 35 enne cade da capannone, grave al Bufalini

E' stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Bufalini di Cesena un 35enne albanese caduto alle 14.30 dal tetto di un capannone dismesso a Montepetra, frazione di Sogliano al Rubicone.



Un volo fra i cinque e i sei metri. L'uomo, che risiede fuori provincia, era intento a lavorare, poco lontano dalla E-45. Con altri operai della ditta incaricata per smontare il tetto in eternit del vecchio fabbricato, era salito dentro il cestello e si trovava sul tetto del fabbricato. All'improvviso, per cause in corso di accertamento che vengono eseguite da parte dei carabinieri di Mercato Saraceno e degli Ispettori della Medicina del Lavoro dell'Asl, è caduto rovinosamente al suolo. Sul posto sono arrivati un'ambulanza del 118 e l'elicottero da Ravenna che, vista la gravità delle condizioni, ha provveduto a trasportarlo al Bufalini, dove si trova in Rianimazione.