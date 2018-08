Tenta di dar fuoco all'auto dell'ex fidanzata, arrestato 29enne di Rimini

Un incubo durato tre mesi per una donna, poi l'arresto del suo stalker. Alle prime luci dell'alba i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno eseguito un ordine di custodia cautelare, ai domiciliari, nei confronti di un 29enne riminese, con l'accusa di atti persecutori nei confronti della ex compagna.



Dopo aver lasciato il fidanzato, la donna ha subito minacce quotidiane, migliaia di messaggi e telefonate. Il giovane è arrivato al punto di andare sotto casa dell'ex per suonare il campanello e svegliarla ogni notte, rendendole la vita un inferno. L'ultimo episodio, il più grave, quando il 29enne ha tentato di dar fuoco all'auto della ragazza dopo averla cosparsa di benzina, fortunatamente non andato a buon fine.



La donna infine ha trovato il coraggio di denunciare tutto ai Carabinieri che in seguito alle risultanze di un'indagine-lampo hanno chiesto e ottenuto dal Gip il provvedimento cautelare eseguito all'alba.



I carabinieri hanno arrestato anche un cittadino marocchino di 21 anni, che doveva rimanere ai domiciliari a Falconara Marittima per rapina aggravata e lesioni personali. Si era allontanato e il braccialetto elettronico che indossava ha lanciato l'allarme: i carabinieri lo hanno rintracciato alla stazione di Rimini e stamattina hanno convalidato l'arresto.



Sentiamo il comandante Cc Rimini Sabato Landi