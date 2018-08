Cesena: tredicenne cade in bici, grave all'ospedale Bufalini

Ha perso il controllo della bici lanciata in discesa ed è caduto battendo la testa: è stato ricoverato con urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena un tredicenne che era in bici con due amici sulla strada per l'abbazia di Santa Maria del Monte. Sul posto, nel tardo pomeriggio di ieri, è intervenuta la Polizia municipale per la gestione dell'incidente.