Serravalle: non lo vedono al bar, gli amici preoccupati chiamano le forze di polizia che lo trovano morto

Era abitudinario il 69 enne di Serravalle. Era solito ritrovarsi al ritrovo di Dogana con gli amici. Un momento di condivisione dal momento che viveva solo e in pensione dopo aver lavorato per anni sul Titano.



Per questo alcuni giorni fa, quando gli amici del bar non lo hanno visto arrivare per due volte di seguito, hanno provato a chiamarlo al cellulare, senza risposta. Ieri sera sono passati a casa e hanno visto la luce accesa. Da lì è scattato l'allarme. La Polizia Civile è intervenuta e ha sfondato la porta di ingresso trovando l'uomo a terra esanime in un corridoio.



Inutile ogni tentativo di soccorso. La Gendarmeria non ha potuto che constatare il decesso di Teodoro Truglia, di origini beneventane. Un decesso per cause naturali che esclude l'autopsia.