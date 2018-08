Rimini: sospesa la licenza a 12 attività

Durante l'estate la Polizia di Rimini ha intensificato i controlli nei locali e nelle sale scommesse, per accertare la regolarità delle autorizzazioni e licenze, la posizione lavorativa dei dipendenti, e le norme sulla salute, igiene e sicurezza.



Dai controlli sono emerse diverse irregolarità. Sono 12 i pubblici esercizi la cui licenza è stata sospesa per periodi che vanno da 7 a 45 giorni. Sono state anche accertate 35 violazioni multate in via amministrativa con verbali per un importo totale di circa 35mila euro. Le persone denunciate per violazioni di carattere penale sono 10 in totale.