Roma: crolla il tetto di una chiesa in centro, nessun ferito

Crollo in una chiesa al centro storico di Roma. In particolare sarebbe crollata quasi completamente una volta. Sul posto i carabinieri del Comando di Piazza Venezia e i vigili del fuoco.



Unità cinofile dei vigili del fuoco sono al lavoro tra le macerie. E' praticamente una misura di sicurezza, è stato spiegato dai vigili del fuoco, poiché al momento del crollo la chiesa era chiusa al pubblico. All'interno del complesso, ma non della chiesa, c'era il parroco che "sta bene".



Anche il Carcere Mamertino, sottostante alla Chiesa dei Falegnami, è stato danneggiato dal crollo del tetto. Lo si apprende dai vigili del fuoco. "Alcuni frammenti del tetto - ha spiegato l'ingegnere dei vigili del fuoco Luigi Liolli - hanno colpito una parte dell'altare. Una trave ha poi lesionato anche il carcere Mamertino", dove praticamente si è sfondato il pavimento.