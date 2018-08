Serravalle: auto prende fuoco improvvisamente, illese mamma e bimba

Il pauroso incendio è avvenuto in serata in Via Ca' Ragni a Serravalle. Una Audi A6 targa Rsm ha preso improvvisamente fuoco mentre procedeva in discesa verso Via Pittulo Orso. A bordo c'erano una mamma e la sua bambina. La donna si è fermata subito dopo l'accensione di una spia indicante un'avaria.



Di lì a poco si è sprigionato del fumo dal motore e poi le fiamme. L'auto è andata completamente distrutta in poco tempo, ma la prontezza della donna ha fatto si che le due occupanti siano uscite illese. Sul posto a domare il rogo sono intervenuti gli uomini della polizia civile (sezione antincendio) che hanno coordinato anche le operazioni di rimozione del veicolo dalla sede stradale.