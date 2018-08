Scossa di terremoto fra Romagna e Marche

Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente alle 15.03 in varie località delle Marche e dell'Emilia Romagna: il sisma, di magnitudo 3.5 con epicentro nella Costa Marchigiana Pesarese - secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulvanologia - si sarebbe verificato in mare, al largo fra Cattolica e Pesaro.

Sul sito 3bmeteo.com è segnalata, però, anche una seconda e più intensa scossa di magnitudo 4.4 - verificatasi negli stessi minuti e ancora in fase di verifica - a una profondità di 10km, con epicentro sempre in mare, poco più a nord di Riccione.

L'ipocentro della prima scossa - secondo il sito del Centro Nazionale Terremoti - è stato localizzato a una profondità di 34 km. Varie le chiamate e le segnalazioni da parte dei cittadini che hanno avvertito il sisma a Rimini, Cattolica, Pesaro, Fano, Ancona e Jesi. Al momento non ci sono segnalazioni di danni.

Seguiranno aggiornamenti.