Riccione, furto in abitazione: arrestati due nomadi di 14 e 16 anni

Due nomadi minorenni sono stati sorpresi dal proprietario di un'abitazione di Riccione mentre cercavano di rubare alcuni oggetti di bigiotteria. Si tratta di una 16enne già nota alle forze dell'ordine, arrestata con l'accusa di furto aggravato e di un ragazzino non ancora 14enne affidato a una struttura protetta del territorio. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di venerdì. Il proprietario dell'appartamento, rientrando, si è imbattuto nei due giovanissimi che cercavano di scappare. La pattuglia dei carabinieri, già allertata da una chiamata al 112 di alcuni condomini, è arrivata in tempo per fermare i due ragazzini e recuperare la refurtiva. La 16enne è stata accompagnata al centro di prima accoglienza minorile di Bologna.