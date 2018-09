Rimini. Arrestato cameriere che adescava minorenni online

Un cameriere pugliese di 36 anni che lavorava in un albergo a Rimini è finito nel mirino della Polizia postale a seguito di un'indagine partita dalla Procura di Roma.



L'uomo, da quello che risulta agli inquirenti, avrebbe creato falsi profili sui social network, spacciandosi per un coetaneo dei ragazzini. Inviava foto pornografiche di minorenni in suo possesso in cambio di altre, ottenendo così un numero alto di scatti di giovani in atteggiamenti osè.



Le immagini sono state tutte trovate nel suo cellulare durante la perquisizione. L'uomo è stato arrestato.