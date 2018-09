Stupefacenti: la guardia di rocca denuncia due giovani italiani

Due sono i giovani italiani denunciati dalla Guardia di Rocca per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di stupefacenti e per detenzione delle relative sostanze. Notizie già riportate nei giorni scorsi da Rtv.



Oggi, con una nota, la guardia di rocca aggiunge maggiori dettagli alle vicende. Il primo caso a Fiorentino mercoledì 29 agosto. La pattuglia ha controllato due ragazzi sospetti e ha rinvenuto una modica quantità di cannabis nello zaino del conducente. Il giovane è risultato positivo all'uso di droga.



Ieri, invece, all'ingresso del confine di Dogana, il conducente di un'auto aveva con se modiche quantità di cannabis e hashish ed era in visibile stato di alterazione psicofisica. Gli stupefacenti sono stati sequestrati e le patenti di guida dei due ritirate.



mt