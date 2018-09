Weekend di controlli a Rimini. Arrestato un ricercato per tentato omicidio

Polizia e Carabinieri di Rimini nel weekend hanno proseguito la loro attività di controllo dei territori.



Nel corso delle attività della Polizia sono state arrestate tre persone che erano ricercate dalle autorità giudiziarie. Su una di esse, un ventenne rumeno, pendeva un mandato di arresto europeo per tentato omicidio. L'uomo si trovava tranquillamente in vacanza in Riviera con moglie e figlia al momento dell'arrivo delle autorità.



Il 20enne romeno dovrà scontare una condanna di quattro anni anni. L'episodio contestato risale al 12 settembre 2016: davanti a un bar, con altri due uomini, il ventenne aveva picchiato un ragazzo per poi sferrargli un colpo all'addome con un coltello di 10 centimetri. Al ferito, operato d'urgenza, era stata data una prognosi di 30 giorni. Il ventenne dopo il fatto si era allontanato dalla Romania ed era andato in Inghilterra.



Fra le altre attività della polizia risultano 19 denunce, per vari reati tra cui si segnala la violazione sulla normativa degli stranieri, minacce, reati contro il patrimonio e spaccio di sostanza stupefacente. Per 4 cittadini peruviani senza permesso di soggiorno è stato emesso il provvedimento di espulsione. Nei guai anche 4 cittadini italiani, che hanno tentato la fuga da un ristorante senza pagare il conto di 300 euro.



Intensa anche l'attività dei Carabinieri. Un cittadino italiano con precedenti è stato denunciato dopo essere stato visto passeggiare nel Lungomare Tintori con un coltello a serramanico. Una donna rumena è stata denunciata per non aver rispettato la disposizione di allontanamento. Si segnalano anche 14 denunce per guida sotto l'influenza di alcool.