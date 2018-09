Una turista muore in mare a Riccione

Una turista di 63 anni è morta questa mattina in acqua nei pressi dello stabilimento balneare 117 di Riccione.



La donna, originaria di Foggia ma residente a Milano, era giunta in Riviera assieme al marito. Questa mattina, nel loro primo giorno di vacanze, i due erano entrati in mare assieme per un bagno. Il marito era uscito prima di lei per rientrare all'ombrellone, poi è arrivato il malore fatale costato la vita alla donna.



Attorno alle 11 è stata vista affiorare da un bagnante a pelo d'acqua di schiena, a pochi metri dalla riva. L'uomo ha chiamato subito i soccorsi, prontamente intervenuti. In quattro hanno trasportato la donna sulla spiaggia, dove il bagnino ha iniziato un massaggio cardiaco nel tentativo di salvarle la vita. È intervenuto anche il 118 a prestare soccorso, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Per i rilievi è intervenuta la Guardia costiera di Riccione.