Droga: ancora un arresto della polizia civile, sammarinese fermato con la cocaina

In tre giorni due sammarinesi arrestati per droga. Ieri sera un uomo è stato fermato della polizia civile. Aveva con se della cocaina e questo ha portato poi all'arresto. Il sammarinese si trova, al momento, nel carcere dei Cappuccini. Sono queste le prime informazioni di una vicenda per la quale non si escludono ulteriori sviluppi.



Il primo dei due arresti è avvenuto meno di tre giorni fa quando un giovane, sempre sammarinese, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso con della cocaina, sempre dagli agenti della polizia civile. Anche lui si trova, al momento, in carcere. Aveva già precedenti.



mt