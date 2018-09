Miramare: scontro tra furgone e panda, gravi mamma e figlio

Un brutto incidente è avvenuto ieri sera dopo le 19 in via Losanna a Miramare di Rimini. Una Fiat Panda con a bordo mamma e figlio di 10 anni stava procedendo in direzione Rimini quando si è scontrata con un furgone. Un Peugeot che, stando a una prima ricostruzione della Polizia Municipale, stava facendo inversione a U. Un impatto violento nel quale ad avere la peggio gli occupanti dell'utilitaria che sono stati trasportati all'Ospedale Infermi in codice 3, Per loro la prognosi è riservata anche se non sarebbero in pericolo di vita.