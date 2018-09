Serravalle: scontro fra auto e scooter

Un piccolo incidente nel pomeriggio ha coinvolto, a Serravalle, un'auto volkswagen con targa italiana che procedeva in salita ed uno scooter guidato da un minorenne sammarinese. Ad avere la peggio il giovane centauro che - sebbene sia stato portato in ospedale per un controllo - non sembra aver riportato ferite, solo qualche piccola escoriazione. Sul posto sono intervenuti la Guardia di Rocca che ha coadiuvato la Polizia Civile, occupata nei rilievi dell'incidente. Il sinistro ha provocato al traffico stradale qualche rallentamento.