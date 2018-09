Droga: interrogatorio di garanzia per il secondo arrestato

Oggi, nel primo pomeriggio, l'interrogatorio di garanzia per il 36enne – con precedenti – arrestato lunedì dalla Polizia Civile, dopo un controllo stradale, poiché trovato in possesso di cocaina. Massimo riserbo degli inquirenti sui contenuti. Ai Cappuccini anche il 23enne, fermato 2 giorni prima, sempre dalla Polizia Civile. Anche in quel caso il giovane aveva con sé della cocaina. Il ragazzo era stato interrogato nella giornata di domenica.