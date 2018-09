Rimini: grave incidente in Viale Regina Margherita, sei feriti tra cui una bimba di 8 anni

Scontro violento fra due auto, ieri sera, a Rimini, in Viale Regina Margherita all'incrocio con Via Nervi. Sei feriti, ricoverati negli ospedali di Rimini e Riccione, di cui due in gravi condizioni: una donna di 57 anni a bordo di una Daihatsu, ed un 52enne al volante di una Renault Clio. Coinvolta nell'incidente anche una bambina di 8 anni, a bordo del suv insieme alla donna. E' accaduto poco dopo le 22. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale i due veicoli sono entrati in collisione: sembra che il suv all'improvviso si sia trovato davanti l'utilitaria sbucata dalla via laterale, rendendo di fatto vano ogni tentativo di frenata. Sul posto oltre alla Municipale, anche i Vigili del Fuoco.