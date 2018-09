Achille Lia in carcere a Forlì: la difesa ha 10 giorni per presentare le memorie del giudizio di merito

E' previsto per la prossima settimana l'incontro tra Achille Lia - evaso dai Cappuccini il 19 agosto e detenuto, dal 4 settembre scorso, al Carcere alla Rocca di Forlì - con i legali difensori, Rossano Fabbri e Massimiliano Giacumbo. Il Procuratore generale di Bologna ha già depositato la requisitoria nei giorni scorsi, ora la difesa avrà 10 giorni di tempo per presentare le memorie del giudizio di merito su cui sta lavorando nello specifico l'Avvocato Fabbri, mentre l'Avvocato Giacumbo si sta occupando dell'istanza di scarcerazione per Lia, il quale - davanti alla Corte d'Appello di Bologna, nell'udienza per il consenso formale all'estradizione - aveva già ribadito il proprio “no” alla detenzione sul Titano dichiarando di essere invece disponibile a scontare il resto della pena in Italia.