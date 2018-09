Ferrovie: guasto all'alta velocità Roma-Firenze, ritardi di ore

Un guasto alla linea elettrica sull'alta velocità Roma-Firenze ed è il caos, con passeggeri sul piede di guerra fermi per ore e treni con ritardi medi oltre le due ore ma che hanno toccato anche i 240 minuti. Un inconveniente che ha creato notevoli disagi dal pomeriggio di ieri e che è andato peggiorando nel corso della serata sull'intera direttrice, coinvolgendo anche i treni non coinvolti dal blocco.

Un Frecciarossa partito da Roma e diretto al Nord è rimasto fermo per ore a Settebagni, alle porte della Capitale.