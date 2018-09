Gp San Marino: le Fiamme Gialle vigilano su bagarinaggio, parcheggi a pagamento e contraffazione gadget

Nel corso della seconda giornata del “Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini” si intensifica l'attività della Guardia di Finanza. 50 gli uomini in attività da venerdì scorso.



I controlli vertono soprattutto al contrasto delle attività di bagarinaggio. 50 sono i soggetti fermati e identificati, sospettati di essersi attivati nella rivendita illegale dei biglietti.



Nella mattinata da parte dei finanzieri il sequestro di circa 100 prodotti contraffatti come cappellini ed altri gadget e articoli sportivi “VR46”, posti in vendita per il Motogp da due negozianti bengalesi, uno in Cattolica e uno in Misano Adriatico.



Le Fiamme Gialle vigilano anche sulle attività di parcheggio allestite per l'evento, in particolare sul rilascio di scontrini e ricevute fiscali ai clienti. 11 i posteggi controllati.