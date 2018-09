Cadavere a San Giovanni in Marignano: attesa per l'autopsia, clamore tra i cittadini

Domani l'esame sul corpo ritrovato in un canale di scolo.

L'esame medico-legale dovrà dare alcune delle principali risposte al caso: sesso, età ed etnia del cadavere rinvenuto venerdì in Via Montalbano da alcuni passanti attirati dall'odore nauseabondo. Visto l'avanzato stato di decomposizione, non è stato possibile stabilire con esattezza se si tratti di un uomo o di una donna, ma al momento si parla di un maschio di origini africane.



Nessuno, per ora, si è fatto vivo per rivendicarne conoscenza o parentela. E intanto emergono nuovi dettagli. Gli investigatori stanno lavorando senza escludere alcuna ipotesi. Seguono il caso i carabinieri di Riccione. Tra gli elementi su cui ci si sta focalizzando ci sono qualche brandello di vestito e uno o più monili.



Il caso ha destato clamore tra gli abitanti del luogo, visto che una cosa del genere non era mai capitata, come spiega il sindaco di San Giovanni in Marignano, Daniele Morelli. Il primo cittadino si chiede poi il perché nessuno si sia accorto prima della presenza del corpo, visto l'odore che emanava.



Mauro Torresi