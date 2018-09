Guerriglia a Rimini: scattano i primi provvedimenti, ripulita la scritta che

Digos al lavoro per identificare i militanti di Forza Nuova responsabili degli scontri di sabato. Un 45 enne forlivese è stato denunciato per lesioni a una poliziotta, come riposta il Corriere Romagna.

È stata giornata di follia quella di sabato a Rimini con circa 300 militanti di Forza Nuova scesi in strada e contrapposti al corteo dei Centro Sociali. Tra gli antagonisti anche individui col volto coperto sui quali si stanno accentrando le indagini della Questura. Sono molti i filmati in mano agli inquirenti per far scattare le segnalazioni all'autorità giudiziaria. Tolleranza zero anche per le scritte che hanno deturpato la Vecchia Pescheria, con slogan antifascisti, subito ripulite da Comune e Soprintendenza.