Rimini. Cittadina vede un senzatetto rovistare nei cassonetti e lo denuncia

Un senzatetto questa mattina si aggirava a Rimini nei cassonetti della zona di Via Darwin. L'uomo stava rovistando fra i rifiuti, dopo aver puntellato il bidone con un bastone. Si tratta, secondo i quotidiani locali, di un cittadino riminese sulla cinquantina con difficoltà economiche e disagio psichico.



Una cittadina, notando la scena, ha pensato di fotografarlo e presentare denuncia per furto. Non si tratterebbe del primo episodio per il senzatetto, già un residente del quartiere aveva segnalato l'uomo alla Polizia Municipale nelle scorse settimane.



I Vigili, dopo aver chiesto informazioni in merito a Hera - che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti - hanno appurato che la vicenda viene configurata come reato di furto, malgrado si trattasse di oggetti di scarto e materiale buttato via.