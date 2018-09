Borgo Maggiore: incidente alla rotatoria per Acquaviva

Uno scontro è avvenuto verso le 12.30 in via 28 luglio. Una Fiat 500 - con a bordo una ragazza italiana che lavora in Repubblica - stava scendendo verso valle quando all'interno della rotatoria che porta ad Acquaviva, è venuta in contatto con una moto Yamaha che stava procedendo nella stessa direzione. La peggio per il centauro italiano, 35 anni, che è stato trasportato al Pronto soccorso di San Marino dove i sanitari gli hanno riscontrato una frattura alla vertebra e escoriazioni varie. Già dimesso, per lui una prognosi di 30 giorni..



La Polizia Civile ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Traffico rallentato in entrambi i sensi di marcia per consentire il lavoro degli agenti.



Nel video le immagini dello scontro