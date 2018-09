Cadavere a San Giovanni Marignano: un 26enne scomparso potrebbe essere la vittima

Sul ritrovamento del cadavere a San Giovanni Marignano c'è attesa per l'autopsia per identificare la vittima.



Da quanto riporta la stampa locale si sarebbero fatti avanti degli immigrati che parlano della scomparsa improvvisa di un loro connazionale, un 26enne di cui non si hanno notizie da giorni.



Fra loro anche il padre, che si è reso disponibile al prelievo del DNA per il confronto. Nessuno dei conoscenti del giovane però ricorda di aver visto monili come quello che è stato ritrovato sul corpo del cadavere.