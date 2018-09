Cadavere ritrovato a San Giovanni in Marignano: dall'autopsia non emergono traumi esterni

L'autopsia eseguita ieri sul corpo ritrovato venerdì scorso in un fosso di scolo nelle campagne di San Giovanni in Marignano non ha evidenziato traumi esterni. Gli inquirenti continuano a battere tutte le piste per riuscire a dare un nome al giovane dalla pelle scura, ma l'identificazione appare ancora lontana. Due sere fa, tuttavia, alcuni immigrati avevano infatti parlato ai militari della scomparsa di un loro connazionale, un ragazzo di 26 anni che da giorni non dava più notizie di sé. Anche il padre si era fatto avanti, confermando l'interruzione dei contatti da settimane e rendendosi disponibile al prelievo del dna.