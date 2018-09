Borgo Maggiore: ciclista perde controllo della bici alla curva di 'bustrac'

Un incidente è accaduto poco dopo le 9 a Borgo Maggiore. Stando alle prime informazioni sarebbe rimasto coinvolto un ciclista che stava scendendo verso valle in via 28 luglio quando, una volta affrontata la curva cosiddetta di 'bustrac', sembra abbia perso il controllo della bici. Forse a causa della velocità. L'uomo ha prima urtato il guardrail a sinistra della carreggiata per poi finire contro a terra dall'altra parte.

Un incidente che non ha coinvolto altri mezzi nonostante l'ora.



Sul posto il 118 che ha trasportato il ciclista al pronto soccorso, mentre la Polizia Civile sta facendo i rilievi e ricostruendo la dinamica.