Usa: uccide 5 persone e si suicida in California

Un uomo armato ha ucciso cinque persone, compresa sua moglie, prima di uccidersi una volta braccato dalle forze dell'ordine: è successo ieri a Bakersfield, in California. Ancora non è chiaro cosa abbia scatenato la furia omicida dell'uomo ma "ovviamente non si tratta di una sparatoria casuale", afferma lo sceriffo della contea di Kern.